Dichiarazione di Massimiliano Vinci, presidente dell’Associazione Thalassemici Oristano Onlus

Oristano, 17 Giu 2020 – La pandemia sta creando disagi di ogni tipo, uno tra tutti la carenza di sangue! Infatti in alcune regioni, come la Sardegna che importa circa il 30% del fabbisogno dalla penisola, la carenza si sente pesantemente.

L’Isola purtroppo non è mai stata autosufficiente nonostante i Sardi siano molto generosi, l’Avis nel territorio fa un lavoro straordinario sensibilizzando e raccogliendo, insieme ai Centri Trasfusionali circa 85.000 unità di pregiatissimo nettare rosso.

Il sangue è il farmaco naturale per eccellenza, un farmaco salvavita che deve sempre esser disponibile per chi ne ha bisogno.

La nostra Associazione ormai unificata nella nostra Regione sotto il nome di ThalassaAzione, collabora con le Avis e i Centri Trasfusionali operando con ogni mezzo per sensibilizzare le persone ad andare a donare.

Per questo motivo, si stringono forti collaborazioni con gruppi numerosi e si organizzano “I raduni del Cuore” o “Giornate del Donatore”, una forte collaborazione si è sviluppata, in particolar modo, con i Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano, guidati dal Tenente Colonnello Domenico Cristaldi che puntualmente ogni tre mesi li vede impegnati in una staffetta di grande solidarietà tra colleghi e simpatizzanti, ligi al motto dell’Arma: “nei Secoli Fedele”.

Stamani presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale San Martino di Oristano, si è svolto il secondo appuntamento del 2020 con 36 unità raccolte, tra cui 4 neomaggiorenni al loro “esordio”.

Un ringraziamento speciale va agli Amici dell’Ufficio Comando che si adoperano affinché questi eventi si realizzino. Appuntamento fra tre mesi e, come sempre, invitiamo tutti coloro che volessero donare a stare in nostra compagnia. Com