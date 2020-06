Il comandante del comando Interregionale “Podgora” In Visita ai Reparti dell’isola.

Sassari, 16 Giu 2020 – Ieri e oggi, il Comandante del Comando Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri, ha visitato diversi Reparti in Sardegna compreso il Comando Provinciale di Sassari.

L’Alto Ufficiale, giunto ieri mattina sull’Isola, ha fatto visita, unitamente al Comandante della Legione, Generale di Divisione Giovanni Truglio, al Comando Compagnia Carabinieri di Tonara (Nu) ed alle Stazioni cc di Desulo e Gadoni, mentre oggi al Comando Provinciale Carabinieri di Sassari, alla Tenenza di San Teodoro ed alla Stazione di Budoni.

Nei Reparti visitati, il Generale si è intrattenuto con il personale in servizio, con i quali ha parlato dei temi riguardanti la sicurezza ed il controllo del territorio, esprimendo loro il suo compiacimento per prezioso servizio prestato in favore della comunità, specie in quest’ultimo periodo segnato dall’emergenza sanitaria causata dal virus covid-19, ha incontrato i membri della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella serata, il Generale ha fatto rientro a Roma, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”.