Consiglio Sardegna – Approvata la “Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria” (2).

Cagliari, 16 Giu 2020 – Il consigliere dei Progressisti, Gianfranco Satta, ha quindi ipotizzato il ritiro dell’emendamento n. 1 con la proposta di modifica orale finalizzata a consentire agli Enti Locali l’utilizzo delle risorse senza l’autorizzazione della Giunta. Dopo una serie di interlocuzioni tra lo stesso Gianfranco Satta, l’assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino, e il capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, l’emendamento n. 1 non è stato ritirato e l’emendamento orale non è stato posto alla votazione dell’Aula. Il consigliere del Pd, Salvatore Corrias, ha incentrato il suo intervento sulla richiesta di un intervento compensativo della Regione a favore degli Enti Locali costretti dall’emergenza Covid ad abbattere i tributi locali in favore delle imprese. «Chiediamo 40 milioni di stanziamento – ha aggiunto l’esponente della minoranza – e ricordo alla maggioranza una serie di proposte da paret delle opposizioni, ad incominciare dall’utilizzo dei fondi non spesi delle legge 12, a dimostrazione dell’urgenza di interventi a favore delle amministrazioni e delle imprese perché l’emergenza socio economica è solo all’inizio».

A sostegno dell’emendamento n. 2 anche l’intervento del consigliere di Leu, Eugenio lai, che ha ribadito critiche verso l’assessore del Turismo, Gianni Chessa, accusandolo di voler scaricare sugli Enti Locali la mancata riduzione, in favore delle imprese, di Tosap e Tari.

Dopo la rinuncia all’intervento del capogruppo Lega, Dario Giagoni, il consigliere del Pd, Piero Comandini, ha invitato l’assessore Fasolino a fornire utili chiarimenti per meglio quantificare le risorse a disposizione dei Comuni di cui all’articolo 2 del provvedimento in discussione.

L’Aula ha quindi approvato l’articolo 1 (Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti) e non ha approvato con 27 contrari e 21 favorevoli l’emendamento n.1. Non approvato neppure l’emendamento n. 2 (28 no, 20 sì) e via libera all’articolo 2 (Interventi a favore degli Enti Locali); all’articolo 3 (Abrogazioni); articolo 4 (Norma finanziaria) e l’articolo 5 (Entrata in vigore). Successivamente l’Assemblea ha approvato all’unanimità (48 sì su 48 votanti) il testo di legge e il presidente del Consiglio, Michele Pais, ha dichiarato conclusi i lavori, preannunciando la convocazione dell’Aula al domicilio dei consiglieri e fissando per domani (mercoledì 17 giugno) alle 13 la riunione della conferenza dei capigruppo. Com