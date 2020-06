Comune di Cagliari dispone che entro il 3 novembre 2020 sarà possibile fare domanda per contributi per la sostituzione di impianti di riscaldamento

Cagliari, 16 Giu 2020 – Pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per contributi” il bando finalizzato alla concessione di un contributo economico per la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento domestico ad alta efficienza.

Il contributo è finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanza inquinanti e in particolare di particelle sottili, degli immobili ubicati nel Comune di Cagliari.

Gli interessati ad ottenere tali somme, dovranno presentare apposita istanza, corredata dai documenti richiesti e dai moduli messi a disposizione allegati al bando, entro e non oltre il 3 novembre 2020.

Il contributo massimo erogabile non può superare la misura del 50% delle spese ammissibili, ed in ogni caso fino ad un massimo di € 2.000,00 comprensivo di IVA, per ciascuna persona fisica, valido sia per gli interventi sugli impianti termici di tipo domestico autonomo sia per quelli sugli impianti termici di tipo domestico condominiale centralizzato.

Le domande potranno essere inoltrate in una delle seguente modalità:

A mezzo posta elettronica, tramite PEC, al seguente indirizzo igienesuolo@comune.cagliari.legalmail.it indicando nell’oggetto “Bando per contributi impianti riscaldamento domestico”. Gli allegati dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf (non cartelle compresse), pena rigetto dell’istanza. In caso di invio a mezzo posta elettronica, l’assolvimento dell’imposta di bollo (con obbligo di annullamento della marca) verrà attestato con la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 3.

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente tutti gli allegati debitamente firmati e la copia del documento di riconoscimento, da indirizzare al: Servizio Igiene del Suolo presso il Comune di Cagliari – via Roma 145 – 09124 Cagliari, riportando sul plico il seguente oggetto: “Bando per contributi impianti riscaldamento domestico”.

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cagliari via Roma 145 – 09124 Cagliari riportando sul plico il seguente oggetto: “Bando per contributi impianti riscaldamento domestico”. Com