Riaprono al pubblico gli Uffici di Città n. 2 in viale S. Avendrace, n. 4 in via Castiglione e n. 5 in via Carta Raspi

Cagliari, 15 Giu 2020 – Da questa mattina sono stati riaperti al pubblico gli Uffici di Città n. 2 in viale S. Avendrace, n. 4 in via Castiglione, n. 5 in via Carta Raspi e lo sportello di Stato Civile in piazza De Gasperi.

Le carte di identità potranno essere rilasciate solo previo appuntamento ai contatti sotto indicati.

Gli Uffici saranno aperti tutte le mattine dalle ore 9 alle 12.30

Al pomeriggio faranno orari differenziati: Ufficio n. 4 e n. 5 lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. L’Ufficio n. 2 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Ufficio 2: 0706778721/8722 ufficiodicitta2@comune.cagliari.it

Ufficio 4: 0706777546/7550 ufficiodicitta4@comune.cagliari.it

ufficio 5: 0706778142/8144 ufficiodicitta5@comune.cagliari.it

I dipendenti e gli utenti dovranno rispettare le misure di protezione previste in questo periodo di emergenza sanitaria, consistenti nell’uso della mascherina e l’osservanza della distanza. Com