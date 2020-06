Covid-19 in Italia, nelle ultime 24 ore ci sono stati 26 morti, 640 guariti e 303 nuovi contagiati.

Roma, 15 Giu 2020 – I ricoverati con sintomi sono 3.489 (105 in meno). Nelle terapie intensive sono ricoverati 207 pazienti, due in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 22.213 (-258). Il totale degli attualmente positivi è di 25.909 (-365).

Tra dimessi e guariti si contano 177.010 persone (640 in più rispetto al giorno precedente). I deceduti sono 26, per un totale di 34.371. I casi totali dall’inizio della pandemia in Italia sono 237.290 (+303).

In aumento soprattutto nella Regione Lombardia (+259), pari a oltre l’85% dei nuovi casi in tutta la Penisola. Mentre ci sono 9 Regioni senza alcun nuovo contagio nelle ultime 24 ore: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Provincia di Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. I tamponi effettuati in tutto sono 4.648.825.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.976 in Lombardia, 2.604 in Piemonte, 1.500 in Emilia-Romagna, 755 in Veneto, 489 in Toscana, 246 in Liguria, 1.292 nel Lazio, 617 nelle Marche, 289 in Campania, 410 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 486 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 12 in Valle d’Aosta, 37 in Calabria, 70 in Molise e 11 in Basilicata.