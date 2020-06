Coronavirus. L’America latina ha raggiunto 1.600.000 di casi. Quasi 80 mila i decessi

Cagliari, 14 Giu 2020 – I morti della pandemia di Coronavirus nel mondo hanno superato quota 430 mila. Secondo i dati della Johns Hopkins University. Secondo il contatore dell’Università i decessi di pazienti affetti da Coronavirus in tutto il mondo sono 430.128. I contagiati a livello mondiale sono 7.786.042. Gli Stati uniti sono primi per numero di casi e per decessi, segue il Brasile.

Nella giornata segnata dalle dimissioni del ministro della sanità del Cile, per una pandemia da Coronavirus che in quel paese sembra fuori controllo, l’America Latina ha raggiunto nelle ultime 24 ore 1.600.720 contagi (+44.551) e 77.960 morti (+2.299). È quanto scrive l’agenzia Ansa.

Leader della classifica il Brasile che, con 850.514 contagi (+21.704) e 42.720 morti (+892), si è stabilizzato sulle cifre degli ultimi giorni che lo hanno portato al secondo posto assoluto nel mondo per contagi e morti, dietro gli Stati Uniti. Il sindaco di San Paolo, è risultato positivo al Covid-19. Il primo cittadino non mostra sintomi e nei prossimi giorni continuerà a lavorare da casa, come suggerito dal medico. Covas è anche in cura, come già noto, per un cancro all’intestino. Lo Stato di San Paolo, che comprende l’omonima megalopoli, è il focolaio della pandemia del nuovo Coronavirus in Brasile.

Seguono il Perù (220.749 e 6.308) e il Cile (167.335 e 3.101) che, con dati in ascesa e indiscrezioni di minori registrazioni di vittime, ha sostituito il ministro della sanità. Questo mentre altri sei paesi della regione (Messico, Ecuador, Colombia, Argentina, Repubblica Dominicana e Panama) sono sopra 20.000 contagi.

Una guardia del corpo del presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, è morta in seguito al contagio da nuovo Coronavirus. Lo ha reso noto il governo. Un portavoce dell’esecutivo ha riferito ai giornalisti che l’agente deceduto apparteneva al segretariato per gli affari amministrativi e di sicurezza (Saas), incaricato di proteggere il presidente. Giammattei aveva dato notizia l’8 giugno scorso di un totale di 18 casi di contagio Covid-19 nel gabinetto presidenziale e giovedì scorso ha spiegato che la cifra è salita a 58.

Il numero di contagiati da Coronavirus in India ha subito un aumento di 11.989 casi in un solo giorno. Si tratta del quinto giorno di seguito in cui i contagi sono più di 11 mila. Il totale delle infezioni nel Paese è pari a 320.922, dato che porta l’India a superare Italia, Spagna e Regno unito nella classifica mondiale dei contagi. I decessi nel Paese sono 9.195 secondo il ministero della Salute con un aumento di 301 morti nelle ultime 24 ore.

Negli Stati Uniti i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 734. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i decessi totali sono 115.347. I contagiati sono 2.074.526.