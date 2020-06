Atlanta, ucciso afroamericano da polizia: sui social video shock

Atlanta, 14 Giu 2020 – Un altro afroamericano è stato ucciso dalla polizia negli Stati Uniti, e un nuovo video shock è finito sulla rete. Ad Atlanta, nella notte è morto Rayshard Brooks, di 27 anni, per i colpi di pistola di un agente.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, una pattuglia era intervenuta ieri sera per arrestare il giovane, Rayshard Brooks, sdraiato per terra a dormire in mezzo a un drive-thru di un Wendy’s, un fast food dove si viene serviti in auto. L’uomo, come documentato dal video girato da una persona che si trovava in un’auto ferma nel parcheggio, ha reagito, riuscendo a strappare un “taser” paralizzante dalle mani di un agente, per poi tentare di scappare a piedi. A quel punto i poliziotti gli hanno sparato almeno tre colpi di pistola in rapida successione alla schiena, abbattendolo.

Su quello che è successo dopo ci sono due versioni discordanti: secondo gli agenti, Brooks sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale, dove poi è morto. Secondo un testimone, invece, l’uomo sarebbe stato lasciato agonizzante a terra e portato via solo in un secondo momento, quando non c’era più niente da fare.

Sul luogo dell’incidente, dopo i video diffusi dai testimoni che hanno fatto il giro del web, si sono radunate decine di persone per chiedere giustizia: “dormiva in auto e invece di aiutarlo l’hanno ucciso”, hanno protestato i manifestanti. Altri manifestanti si sono radunati al Centennial Olympic Park di Atlanta e in altre zone della città per manifestare contro la brutalità della polizia.

Le indagini per chiarire l’accaduto sono in corso. I due agenti intervenuti contro Brooks sono stati al momento sospesi in attesa dell’esito dell’indagine e il capo della polizia di Atlanta, Erika Shields, si è dimessa. Shields, a capo della polizia di Atlanta dal 2016, era ritenuta fino a poco fa uno dei volti ‘positivi’ delle forze dell’ordine dopo essere scesa in piazza a dialogare con manifestanti per Floyd. Prende le distanze dalla polizia di Atlanta lo stesso sindaco Keishe Lance Bottomos: “non ritengo che sia stato un uso giustificato di forza”.

L’agente che ha sparato ed ucciso ad Atlanta l’afroamericano Rayshard Brooks è stato licenziato. Lo ha annunciato il portavoce della polizia della città, Carlos Campos alla Cnn. L’altro poliziotto coinvolto nel caso è stato invece assegnato a lavori d’ufficio. La polizia ha anche reso noti foto e nomi dei due poliziotti, Devin Brosnan, colui che ha sparato, e Garrett Rolfe.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Donald Trump ha fatto marcia indietro sul suo primo comizio post-coronavirus: si terrà il 20 giugno e non più il 19, come precedentemente annunciato. Lo slittamento di un giorno è dovuto alla pioggia di critiche che ha sommerso il presidente per aver inizialmente scelto la data conosciuta come ‘juneteenth’, ovvero il giorno in cui si celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti. E per aver optato per l’occasione per Tulsa, in Oklahoma, teatro di uno dei più sanguinosi episodi razzisti della storia d’America con almeno 300 morti. Una scelta evidentemente del tutto inopportuna in un momento in cui gli Stati Uniti si trovano di nuovo a fare i conti con il loro passato e la piaga del razzismo.

Cambia la posizione della NFL, la Lega di football americano, sui giocatori che durante l’esecuzione dell’inno americano si inginocchiano, anziché stare in piedi come protesta per l’uccisione di troppi neri da parte delle forze dell’ordine. Dopo aver condannato per anni questa pratica, oggi l’ha autorizzata. È una nuova sconfitta per Donald Trump che si è sempre schierato per il no all’inginocchiarsi e per il licenziamento dei giocatori che lo fanno. Trump ha reagito annunciando che non seguirà in tv il football americano dopo la decisione della Lega.