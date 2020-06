Il primo ministro Giuseppe Conte apre gli Stati generali: investire nella ‘bellezza dell’Italia”

Roma, 13 Giu 2020 – Si sono aperti nel Casino dell’Algardi a Villa Pamphili gli Stati Generali dell’economia voluti dal presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte spiega che “Nell’ambito di questo progetto rientra anche l’investimento nella “bellezza” del nostro Paese. La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale, del Casino del Bel Respiro del parco di Villa Pamphilj, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”.

“Modernizzazione del Paese. Transizione ecologica. Inclusione sociale, territoriale e di genere”. Sono queste le tre “linee strategiche” che il premier sottolinea illustrando il piano di rilancio dell’Italia. “Stiamo lavorando per avere una Pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata. Dobbiamo assicurare che le tecnologie digitali già esistenti per la vita di tutti i giorni possano incrementare la produttività dell’economia e l’innovazione”, aggiunge.

“È il momento non solo di continuare a seguire l’emergenza ma di lavorare a un progetto chiaro per uscire dalla crisi. Un progetto coraggioso, condiviso, e ne dobbiamo anche approfittare per tramutare la crisi inopportunità per rimuovere gli ostacoli che hanno frenato durante l’ultimo ventennio”. Spiega Conte. “Lo dobbiamo fare anche con il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche, sociali e produttive del Paese a cui qui tutta la settimana prossima sarà dedicata una interlocuzione serrata”, aggiunge.

“È importante che i governi nazionalisti concentrino sulle strategie per rendere concreti gli strumenti che l’Unione ha reso disponibili o intende sviluppare. Ora i governi sono chiamati ad una maggiore responsabilità dando prova della loro capacità di programmazione. Per molti Paesi questo significa avviare riforme per utilizzare le risorse”. Afferma il presidente del Parlamento europeo David Sassoli agli Stati Generali a Villa Pamphili. “In Europa – ha aggiunto – c’è grande fiducia nel governo italiano”. Sassoli ha invitato a “considerare come parte della stessa risposta europea il programma di acquisti della Bce, la sospensione del Patto di stabilità e crescita, la deroga agli aiuti di Stato, la linea di credito Mes senza troike e condizionalità, il raddoppio del Bilancio Ue, il suo finanziamento con strumenti comuni, l’introduzione nell’erogazione delle risorse del principio del maggior bisogno, la soppressione del finanziamento statale nei fondi della coesione”. Tutti strumenti che a suo parere denotano “un cambiamento di portata storica” nell’Unione europea.

Ora, ha aggiunto, “dobbiamo dimostrare che dopo l’austerità che ha generato diseguaglianze, può esservi un’Europa più forte, vicina ai suoi cittadini. Senza l’Italia questo salto di qualità non potrà compiersi. E da questo ne deriva una grande responsabilità”. Quanto alle riforme da compiere, Sassoli ha indicato tra le priorità “un piano di riforma del sistema sanitario” con una” migliore cooperazione tra Stato e Regioni” e poi “un grande piano di investimenti su educazione e formazione”. Sottolineando infine che è giusto “porre rimedio” alle” pratiche fiscali aggressive di alcuni paesi”, Sassoli ha infine invitato l’Italia a “riflettere di più su una strategia di lotta all’evasione” perché “per pretendere comportamenti diversi dagli altri bisogna dimostrare di avere le carte in regola”.

“L’Europa s’è desta”. È quanto sottolinea la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo in video collegamento agli Stati Generali. Parole che von der Leyen pronuncia in italiano. Poi la presidente della commissione Ue si sofferma sul programma Next Generation Ue. “Un’alleanza tra generazioni, un’opportunità unica per l’Italia”, spiega von der Leyen.

“Mentre investiamo per dare forma all’economia del futuro, dobbiamo anche fare riforme ambiziose”, che “porteranno alla ripresa”: afferma la presidente della Commissione Ue.

“In diversi Paesi, tra cui l’Italia, la mobilitazione degli investimenti richiede soprattutto un ambiente economico favorevole alle imprese, con servizi pubblici e privati efficienti e agili, adeguate infrastrutture fisiche e digitali, un sistema giudiziario ben funzionante e un forte settore finanziario”. Così la presidente della Bce Christine Lagarde.

La prima giornata è all’insegna dell’internazionalità con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagard, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel​.

Nel primo pomeriggio, dalle 14.30 in poi, gli incontri proseguiranno con gli interventi del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, del segretario Generale dell’Ocse, Ángel Gurría, e della sirettrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Al termine, il premier e gli altri ospiti presenti parteciperanno al Panel “Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunitie”‘, che vedrà il contributo di rappresentanti del mondo accademico internazionale.

Non partecipa l’opposizione, che definisce il vertice “una passerella”. “Gli Stati Generali si aprono con i rappresentanti di Commissione europea, BCE e Fondo Monetario, cioè la cara vecchia Troika. Conte vuole dare un messaggio agli italiani e ai mercati finanziari, o è solo dilettantismo? Sono sempre più fiera di non aver accettato di partecipare a questa assurda messinscena”. Lo scrive su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Rientra invece la polemica con gli enti locali, invitati per lunedì.

‘Cellulari’ e agenti della polizia e della Guardia di Finanza presidiano la villa. Tutti gli accessi sono off limits, eccetto quello pedonale in piazza di San Pancrazio, dove entrano persone per fare jogging o per una passeggiata al parco.

All’entrata che dà su via Aurelia Antica c’è il cancello aperto che porta alla residenza storica e al quale accedono le auto e le scorte dei vari rappresentanti istituzionali che partecipano all’evento. L’area della residenza interna è totalmente presidiata dalle forze dell’ordine e inaccessibile ai pedoni. Sulla strada del perimetro esterno della Villa, la polizia municipale è impegnata, per motivi di sicurezza, nella rimozione di qualche auto che è rimasta parcheggiata