Arrestato un pregiudicato di 22 anni di Cagliari dagli agenti della Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 12 Giu 2020 -. Ieri pomeriggio, gli agenti della Seconda Sezione “Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile, hanno svolto un servizio antidroga nel quartiere Is Mirrionis, dove era stata segnalata un attività di spaccio condotta da Antonio Incostante, di 22 anni, di Cagliari finito pertanto in manette per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pregiudicato era già stato già arrestato lo scorso marzo perché trovato in possesso di 14 grammi di Marijuana, insieme a 7.300,00 €, provento di pregressa attività illecita. A seguito di attività info-investigativa, nei confronti del ragazzo, il ragazzo è stato fermato dagli agenti in via Flumentepido, mentre si trovava a bordo della sua autovettura. Subito dopo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 290€, di cui Incostante non ha fornito una valida giustificazione. Subito dopo è scattato il controllo nei suoi luoghi di dimora, in via Ciociaria, dove stato trovato, nel salotto una pianta di Marijuana, con fusto di circa 30 centimetri e dentro un vicino armadio è stata trovata una borsa con all’interno 160 grammi marijuana divisi in due buste, nonché due bilancini elettronici di precisione e 4.600€, suddivisa in banconote di vario taglio.

In un altro appartamento, sempre nella disponibilità del giovane, sono stati rinvenuti una bustina ed un’infiorescenza di marijuana di circa 3 grammi e 10 grammi di hashish di visi in piccole dosi.

Quindi il 22enne è stato dichiarato in arresto e questa mattina è stato sottoposto alla direttissima.