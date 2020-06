Riapre al pubblico l’Area archeologica di Turris Libisonis Museo Nazionale Antiquarium Turritano – Porto Torres Sabato 13 giugno 2020

Cagliari, 11 Giu 2020 – Dopo oltre due mesi di chiusura per fronteggiare l’emergenza Covid-19, riapre al pubblico, sabato 13 giugno 2020, l’Area Archeologica di Turris Libisonis del Museo Nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres.

La Direzione regionale Musei Sardegna- si legge in una nota diffusa oggi – ha stabilito che l’ingresso all’Area archeologica sarà gratuito per i successivi 15 giorni dalla data di riapertura, fino a domenica 28 giugno.

In questa prima fase il sito resterà aperto dal mercoledì alla domenica con visite accompagnate che inizieranno alle 9.00, proseguiranno alle 10.30, 12.00 e nel pomeriggio alle 16.30. Per motivi di sicurezza potranno partecipare un numero massimo di cinque visitatori per volta e solo su prenotazione.

Per favorire un corretto distanziamento tra il personale e il pubblico – continua il comunicato – è stato attivato un nuovo servizio con una modalità di accesso digitale. I visitatori potranno scaricare sul proprio smartphone, tablet o ausilio portatile un’audioguida, in italiano e in inglese, che li accompagnerà lungo tutto il percorso di visita.

Orari e modalità di apertura sono verificabili sul sito internet della direzione: https://musei.sardegna.beniculturali.it e nelle pagine social dei singoli istituti culturali.

Info e prenotazioni: Museo Nazionale Archeologico Antiquarium Turritano – Porto Torres. e-mail: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it; Tel. + 39 079 514433 – +39 3357182773. Com