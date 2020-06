ITI Cagliari Is Mirrionis: un ciclo di incontri telematici per la rigenerazione del quartiere

Cagliari, 11 Giu 2020 – Prosegue in chiave intelligente il processo partecipativo a sostegno delle azioni promosse con l’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Cagliari Is Mirrionis: è in corso, infatti, un ciclo di appuntamenti telematici sulle priorità d’intervento condivise attraverso la prima fase di ascolto e confronto.

L’iniziativa – si legge in una nota diffusa dal comune di Cagliari – ha previsto in primo luogo la costituzione di un Tavolo territoriale rappresentativo delle principali categorie di portatori di interessi: riunitosi per la prima volta il 29 aprile su una piattaforma dedicata e guidato da un’équipe di facilitatori, il Tavolo è stato chiamato a co-progettare un progressivo percorso di coinvolgimento dei cittadini.

Grazie alle disponibilità raccolte, sono stati dunque promossi i primi due appuntamenti, gestiti sulla stessa piattaforma con la metodologia del focus group: venerdì 22 maggio 16 attori locali si sono confrontati sulla priorità tematica “Hangar: Casa del Quartiere per l’innovazione e l’inclusione”; venerdì 29 maggio, invece, oggetto della discussione è stata la riqualificazione dei cortili e degli spazi aperti, priorità d’intervento affrontata da 15 partecipanti.

Per informazioni sulle prossime iniziative e per dare la propria disponibilità a partecipare – conclude il comunicato – è possibile contattare lo Sportello di Quartiere, ulteriore strumento di relazione attivo dal lunedì al venerdì (10.00-13.00) con tre diversi canali: · l’indirizzo email iti.ismirrionis@gmail.com;

la linea telefonica + 39 347 7794671; la pagina Facebook @ITICagliari. Red-com