Diabetologia di San Gavino: chiarimenti di Ats Sardegna

Cagliari, 11 Giu 2020 – Come già concordato con l’amministrazione comunale di San Gavino, la Direzione di Ats Sardegna conferma che le attività e le prestazioni dedicate ai diabetici del territorio continueranno ad essere erogate anche presso l’ospedale di San Gavino.

Nel contempo, la Direzione sta implementando il servizio diabetologico sul Distretto di Sanluri.

E’ chiaro quindi, per quanto detto sopra, che a San Gavino restano sia l’ambulatorio infermieristico che l’ambulatorio diabetologico. Inoltre, viene ampliata l’attività con l’istituzione dell’ambulatorio per il

piede diabetico, specializzato nella cura di questa peculiare complicanza. Il tutto in collaborazione con il reparto di Medicina generale dell’ospedale di San Gavino. Com

Condividi su...