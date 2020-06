Bando ad evidenza pubblica per l’installazione dell’attrazione per i prossimi 10 mesi: online l’avviso per la concessione dell’area del porto di Cagliari che ospiterà la ruota panoramica.

Cagliari, 11 Giu 2020 – Oggi, con la firma del decreto del Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, è stato pubblicato, sull’Albo pretorio online dell’Ente, l’Avviso per l’affidamento in concessione demaniale marittima di un’area – compresa tra la radice del Molo Sanità e la Calata di via Roma – finalizzata all’installazione e alla gestione dell’attrazione per la durata di 10 mesi.

Oltre mille e cento i metri quadri di spazio interessati, che potranno essere assentiti in concessione dal prossimo 1 agosto e fino al 31 maggio 2021.

Premesse fondamentali per poter concorrere al bando pubblico, l’età della struttura, non superiore ai vent’anni; un’installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione di apposite fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il settore.

Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l’offerta economica, che prevede il maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29 mila e 626 euro. Importo, quest’ultimo, determinato dal Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle disposizioni dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Altri 70, relativi all’offerta tecnica, verranno così distribuiti: 40 punti per l’altezza massima della ruota (che dovrà garantire la migliore veduta della città e del porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il maggiore comfort all’utenza, con particolare riguardo all’accessibilità da parte di soggetti diversamente abili; altri 15 per l’organizzazione dell’attività, soprattutto per il ritorno di immagine che la stessa garantirà alla città e al porto).

La scadenza delle offerte, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’AdSP al Molo Dogana, è prevista per il 10 luglio prossimo alle 12.00. Com