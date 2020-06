In manette un cagliaritano di 37 anni trovato in possesso di un 1,5 chilogrammi di Hashish, in carcere per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 10 Giu 2020 – Nuova e brillante operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari.

I militari da giorni stavano osservando con varie pattuglie la zona di Is Mirrionis e San Michele, dove era stata segnalata in questi ultimi giorni un importante incremento dell’attività di spaccio di Hashish in grandi dosi.

Durante il servizio gli investigatori dell’Arma hanno notato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti la droga, che si aggirava nelle vie conosciute quali luoghi di incontro per i traffici illeciti. Quindi nella tarda mattinata di oggi, l’uomo è stato intercettato mentre era a bordo del suo scooter con il quale si stava recando in via Cornalias dove, dopo aver parcheggiato il mezzo, è entrato dentro un circolo privato. Perciò i carabinieri hanno deciso d’intervenire ed hanno bloccato il giovane con l’aiuto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile.

Il fermato è stato pertanto sottoposto a perquisizione e nel bauletto sottosella dello scooter è stato trovato uno zainetto contenente una busta per sottovuoto aperta dove vi teneva 16 panetti di Hashish, tutti sigillati uno ad uno.

A questo punto il cagliaritano è stato trovato in possesso di 1,5 chilogrammi di droga e poi si è appurato che questi era divenuto uno dei principali fornitori per altri spacciatori al dettaglio. Perciò il trafficante di stupefacenti è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e subito dopo, ultimate le formalità di legge è stato rinchiuso presso il carcere di Uta dove rimarrà a disposizione dell’A.G.