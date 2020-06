Emergenza Coronavirus in Usa: 819 decessi in 24 ore. Fauci: “Se fortunati, il vaccino sarà disponibile in inverno”.

Washington, 10 Giu 2020 – Il coronavirus – nelle ultime 24 ore – ha fatto registrare 819 decessi negli Stati Uniti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il totale dei morti sale così a 111.750. Mentre i casi superano i 2 milioni. 518mila invece sono le persone che sono guarite

Con vari vaccini per il Covid-19 in lavorazione, gli Stati Uniti stanno avviando la produzione di almeno 100 milioni di dosi della possibile immunizzazione per il prossimo autunno. Ma tutta questa operazione “sarà a nostro rischio”: a dirlo è Anthony Fauci, il top immunologo americano, Direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Usa e parte della task force della Casa Bianca.

“Quello che stiamo facendo è unico nella storia dello sviluppo dei vaccini, ossia il governo americano, le agenzie federali, e le aziende private insieme inizieranno la produzione di un vaccino prima di sapere se funziona. La risposta sull’efficacia delle immunizzazioni potrebbe arrivare forse a dicembre, quando dovremmo avere già 100 milioni di dosi pronte e probabilmente 200 milioni all’inizio del 2021”.

Secondo Fauci, così facendo “se saremo fortunati avremo risparmiato mesi per la produzione in anticipo e potremo rendere il vaccino disponibile questo inverno. Se andrà male e il vaccino fosse inefficace avremo perso qualche centinaio di milioni di dollari. Ma è una scommessa che vale la pena”. Fauci si è comunque detto “cautamente ottimista” sulla realizzazione di un vaccino efficace. Precisando che il vero punto interrogativo è la “durata della protezione” che la futura immunizzazione riuscirebbe a fornire.

Il Dipartimento di Stato ha informato il Congresso della sua intenzione di riaprire il consolato americano di Wuhan, in Cina, alla fine del mese. Lo Riporta la Cnn citando alcune fonti. Wuhan è il focolaio dell’epidemia di coronavirus, divenuta successivamente pandemia.