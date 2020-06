Sacchetti per la differenziata per le utenze di Marina e Castello a Cagliari: al via un servizio dedicato

Cagliari, 9 Giu 2020 – Predisposto un servizio di consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata dedicato alle utenze dei quartieri di Marina e Castello per limitare i disagi per i cittadini e i rischi di assembramento.

Fino al 19 giugno, tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 8,30 alle 13,30 sarà allestito, all’esterno del Centro Informazioni di Viale Ciusa n.133, un apposito contact-point dove gli utenti utilizzando una fila separata da quelle degli altri servizi del Centro, potranno ritirare i sacchetti.

Gli utenti dei due quartieri, qualora non avessero la possibilità di fruire del servizio dedicato nella date e negli orari indicati, potranno comunque ritirare il materiale per la raccolta differenziata, seguendo la fila ordinaria presso il Centro Informazioni. Com