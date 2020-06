Cagliari, 9 Giu 2020 – Questa mattina il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha presieduto una videoconferenza, organizzata nell’ambito delle iniziative avviate, su indicazione del Ministero dell’Interno, allo scopo di monitorare lo stato di disagio economico, occupazionale e sociale derivante dalla situazione di emergenza da Covid 19.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Presidente della Camera di Commercio di Cagliari, Maurizio De Pascale ed il Presidente regionale della Commissione dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) della Sardegna, Giuseppe Cuccurese, unitamente ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria dell’industria, del commercio, dell’artigianato, delle cooperative, dell’agricoltura, del credito e dei servizi.

Nel corso dei lavori, a cura del Presidente della Commissione ABI regionale è stato illustrato le iniziative poste in essere dal sistema bancario per favorire il recepimento e l’attuazione delle principali misure adottate dal Governo al riguardo (fra cui il c.d. decreto liquidità ed il c.d. decreto rilancio) nonché dall’Amministrazione regionale e dalle banche stesse a sostegno delle imprese per agevolare l’accesso al credito ed a sostegno della liquidità.

A seguire, sono state illustrate le concrete modalità di accesso alle importanti risorse stanziate e le procedute da seguire, peraltro reperibili anche sui siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico (“Inventivi e strumenti di sostegno”) e della stessa Associazione Bancaria Italiana (Covid-19 / ABI).

Nell’occasione, è stata data notizia di importanti iniziative, di prossimo avvio, che saranno poste in essere a cura dalla Camera di Commercio in favore dei propri associati.

I rappresentanti delle Associazioni di Categoria hanno poi illustrato le principali criticità affrontate dal mondo delle imprese: l’accesso al credito, la semplificazione delle relative procedure e la rapida erogazione di liquidità di sostegno si sono confermate le principali esigenze, trasversalmente richiamate.

A fronte delle criticità emerse, sono state anche evidenziate le opportunità che potrebbero derivare dalle ingenti risorse economiche in corso di stanziamento; sarà però necessario operare delle scelte e riuscire a creare una filiera virtuosa di modo che tali risorse possano essere proficuamente investite nei settori strategici, individuati nelle infrastrutture, nei trasporti, nel costo dell’energia e nella banda larga, tutti reputati fondamentali per la ripresa e lo sviluppo dei settori trainanti dell’economia dell’Isola.

Nel contesto, sono stati esaminati anche il possibile rischio di inquinamento dell’economia legale correlato alla crisi economica prodotta dal deficit di liquidità per le imprese.

Al riguardo, il Prefetto Corda ha ribadito l’esigenza di prevenire eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità, che potrebbe cercare di inserirsi nelle realtà imprenditoriali locali, finora risultate immuni, approfittando della crisi; questo anche al fine di potere lucrare sui contributi pubblici previsti a sostegno dell’economia.

In un’ottica di rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto, sarà quindi incentivata una azione di monitoraggio e di sinergia informativa tra i vari comparti, prevedendo una specifica collaborazione (in particolare dell’Associazione Bancaria Italiana e della Camera di Commercio) con gli organi preposti al controllo della legalità, quali Forze di Polizia e Magistratura, con la finalità di tutelare il territorio da eventuali infiltrazioni criminali.

In previsione di un verosimile utilizzo di risorse pubbliche nel settore delle infrastrutture e degli appalti, saranno pianificati attenti controlli anche attraverso l’accesso ai cantieri, finalizzati ad una verifica sul campo del rispetto della normativa di settore.

Sarà così rafforzata l’attività del Gruppo Interforze coordinato dalla Prefettura per la verifica complessiva delle attività imprenditoriali; saranno inoltre potenziate le attività di prevenzione dei fenomeni delittuosi dell’usura e dell’estorsione.

Analoga attenzione sarà riservata alle attività di prevenzione e contrasto di ogni forma di “lavoro nero” ed alle verifiche sulle possibili irregolarità fiscali e contributive, nonché in materia di protezione dell’ambiente.

A conclusione della videoconferenza, si è potuta registrare una piena condivisione della necessità di prevenire possibili rischi per la tenuta economica e sociale.

In tale senso, una particolare rilevanza assumeranno le Associazioni di categoria, chiamate a svolgere un ruolo di terminale sul territorio, poiché in grado di recepire immediatamente, tramite i propri associati, i segnali di ogni eventuale tentativo di condizionamento ed infiltrazione che si dovesse registrare. Com