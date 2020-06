Covid-19, nuovi dati al 9 Giugno forniti dalla Protezione civile: 79 morti, 2.062 guariti e 283 nuovi casi.

Roma, 9 Giu 2020 – I dati forniti dalla Protezione civile sull’andamento del Coronavirus in Italia.

I deceduti nelle ultime 24 ore in Italia sono 79, di cui 15 in Lombardia; il totale delle vittime del Covid-19 nel Paese è di 34.043.

Tra dimessi e guariti in Italia si contano da ieri 2.062 casi in più (+1.199 nella regione Lombardia); complessivamente in Italia sono guarite 168.646 persone.

I casi totali sono aumentati in Italia di 283 unità (192 in Lombardia), raggiungendo un totale nazionale di 235.561.

I ricoverati con sintomi in Italia sono 4.581 (-148 rispetto al totale nazionale di ieri). In terapia intensiva sono in tutto 263 (-20). In isolamento domiciliare 28.018 (-1.690). Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 32.872, con un decremento di 1.858 persone da ieri.

I tamponi in Italia sono aumentati a 4.318.650.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 18.297 in Lombardia, 3.671 in Piemonte, 2.156 in Emilia-Romagna, 1.004 in Veneto, 628 in Toscana, 249 in Liguria, 2.570 nel Lazio, 992 nelle Marche, 675 in Campania, 613 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 128 in Friuli Venezia Giulia, 567 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 54 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 68 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.