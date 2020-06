Coronavirus – I decessi in Brasile sono saliti a 37.134. Nel mondo oltre 7 milioni di casi e 400mila morti

Cagliari, 9 Giu 2020 – Oltre 7 milioni di casi (7.085.894) e 400mila morti (405.168) per coronavirus nel mondo secondo i dati della Johns Hopkins University. Primo paese per contagi sono gli Usa, seguiti da Brasile, Russia, Gb, India, Spagna, Italia, Perù, Francia e Germania. Stati Uniti in testa anche per decessi (oltre 110mila), seguiti da Gb, Brasile e Italia.

La pandemia da coronavirus continua a far sentire i suoi effetti in America Latina dove nelle ultime 24 ore è rimasto alto il numero dei morti (1.367), con un totale di 66.952, mentre i contagiati hanno subito una flessione (33.087), forse per un rilassamento domenicale nei test, raggiungendo comunque quota 1.353.910.

È quanto emerge da una statistica dell’Ansa sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani. Guida la classifica il Brasile dove nelle ultime 24 ore i contagi sarebbero stati 15.654, per complessivi 707.412 casi, e i decessi 679, per un totale di 37.134. Ai dati nazionali mancano quelli di due stati: Santa Catarina e Alagos. Alle spalle del Brasile, il Perù (199.696 E 5.571) e il Cile (138.846 E 2.264).

In Messico i casi di coronavirus superano i 120mila, per la precisione 120.102. I decessi sono saliti a 14.053 stando agli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.

La Colombia ha superato quota 40.000 casi di Covid-19, dopo la conferma di altri 1.483 contagi. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute, il Paese conta oggi 40.719 casi e 1.308 decessi, dopo la morte di altre 49 persone avvenuta nelle ultime 24.

Il premier armeno Nikol Pashinyan e la sua famiglia sono guariti dal coronavirus, lo ha annunciato il leader dell’ex repubblica sovietica che nei giorni scorsi era stato seriamente malato per il Covid-19. “Abbiamo appena ricevuto i risultati del secondo test”, ha detto Pashinyan, 45 anni, sul suo profilo Facebook. Tutti i suoi tamponi e quelli dei familiari sono negativi, ha detto.

La Russia ha riportato nelle ultime 24 ore 8.595 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 485.253 contagi. Le vittime sono 171 per un totale di 6.142 morti.

A Mosca, epicentro dell’epidemia, i nuovi casi sono invece 1.572, ovvero il dato più basso dal 16 aprile. Aumentano rapidamente le infezioni dal coronavirus a New Delhi. Nella capitale indiana si sono registrati circa mille nuovi casi in 24 ore, portando il bilancio complessivo a quasi 30.000, con oltre 800 morti. Lo riporta la Bbc.

In Pakistan si è registrato il picco di nuove vittime da coronavirus in 24 ore: sono state 105, rispetto alle 97 registrate il 6 giugno. Il numero complessivo dei decessi è 2.172, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie. Sono stati 4.646 i nuovi contagi, che ormai hanno superato i 108.000.