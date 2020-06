Confindustria Sardegna – Ingiuste ed offensive le dichiarazioni del presidente dell’Inps Tridico

Cagliari, 9 Giu 2020 – Le dichiarazioni secondo cui le imprese non riprenderebbero l’attività per questioni di opportunismo poiché, in attesa che il mercato riparta, è lo Stato a farsi carico dell’80% della busta paga dei lavoratori, rilasciate dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico al quotidiano La Repubblica, sono ingiuste ed offensive.

Si tratta di affermazioni infondate ed ingenerose – si legge nella nota della Confindustria – soprattutto nei confronti delle piccole imprese che faticano a riprendere l’attività per la forte contrazione della domanda e per gli oneri fiscali e contributivi a cui, nonostante la crisi di liquidità, devono comunque adempiere. Una uscita che denota una assoluta mancanza di rispetto e di sensibilità, evidenzia ancora una volta un pregiudizio tipico di una cultura anti-imprenditoriale ed è ben lontana dallo spirito di coesione invocato, anche di recente, dal Presidente Mattarella, dal Governatore Visco e dai più alti esponenti del Governo.

“In un momento così difficile e delicato della vita economica e sociale del Paese” – dichiara nel comunicato il Presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio de Pascale, – “c’è bisogno da parte di tutti, ma soprattutto da parte di coloro che ricoprono ruoli di primaria importanza nelle Istituzioni, del massimo senso di responsabilità, ed è più che necessario pesare tono e contenuti delle parole che si usano. Questo è il momento del gioco di squadra e non delle divisioni. È auspicabile pertanto – conclude la nota – che il Presidente Tridico riconsideri e chiarisca pubblicamente quanto prima il senso delle sue inopportune dichiarazioni”. Com