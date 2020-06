A Monserrato un giovane di 33 anni si scaglia contro il padre cercando di colpirlo con un martello, arrestato dai carabinieri della Stazione della cittadina del Cagliari.

Monserrato (Ca), 9 Giu 2020 – Un giovane di 33 anni di Monserrato, si è scagliato contro il padre ed ha cercato di colpirlo con un martello ma per fortuna la sua ira non ha raggiunto l’obiettivo.

Subito dopo è stato lanciato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione carabiniere della cittadina del cagliaritano che una volta giunti sul posto indicato hanno bloccato l’aggressore e portato in caserma dove dopo le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e poi accompagnato e rinchiuso nel carcere di Uta.

In seguito, vista l’ennesima aggressione a Monserrato, è giunto nella Stazione cc della città, il comandante della compagnia di Quartu Sant’Elena dalla quale dipendente la locale Stazione, il magg Valerio Cadeddu per un faccia a faccia con i carabinieri del posto, proprio per fare il punto sulle frequenti aggressioni in famiglia.

L’ultima aggressione a un famigliare segue quella di alcuni giorni fa, sempre a Monserrato, dove un altro giovane, sempre per futili motivi, ha aggredito i familiari.