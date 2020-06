Covid-19, aggiornamento dei dati da parte della Protezione civile: 53 deceduti, 759 guariti, 197 nuovi casi.

Roma, 7 Giu 2020 – I dati forniti dalla Protezione civile sull’andamento del Coronavirus in Italia. I ricoverati con sintomi al 7 giugno sono 4.864 (-138 rispetto a ieri).

In terapia intensiva sono ricoverati 287 pazienti, 6 meno di sabato. In isolamento domiciliare si trovano 30.582 persone, in diminuzione di 471 casi.

Totale attualmente positivi: 35.877, -615 rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti sono 165.837 persone, 759 in più in confronto a sabato.

I deceduti sono 53, e il bilancio sale a 33.899 in Italia.

I casi totali aumentano di 197 unità, per un dato complessivo di 234.998. Il totale dei tamponi raggiunge quota 4.236.535 (+49.478).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.