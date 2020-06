Un pregiudicato di 54 anni di Cagliari arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 6 Giu 2020 – Da diversi giorni il personale del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari monitorava i movimenti di Massimo Puggioni, di 54 anni, cagliaritano, con vari precedenti penali.

In particolare, pregressi servizi di osservazione avevano consentito di portare alla luce che l’uomo stazionava nella via Flavio Gioia, in prossimità di un circolo privato e sovente veniva avvicinato da presumibili acquirenti a cui cedeva lo stupefacente. Perciò ieri mattina è stato predisposto un ennesimo servizio di osservazione che ha poi confermato l’ipotesi investigativa, tale da determinare l’intervento degli Agenti della Polizia di Stato.

Gli investigatori hanno avuto subito il riscontro della cessione di una dose di eroina ad un acquirente e dal controllo più approfondito nei confronti del pregiudicato ha permesso di trovare, nascosto nella sua biancheria intima, un piccolo involucro contenente 4 buste con dentro 0,60 grammi di Eroina e altre 4 bustine contenenti 0,50 grammi di Cocaina. Inoltre, sono stati anche sequestrati 185,00 euro, presumibile frutto dell’attività di spaccio.