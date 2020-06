Arrestata coppia a Sant’Antioco dai carabinieri della compagnia di Carbonia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Carbonia, 5 Giu 2020 – Ieri, poco prima di mezzanotte, i carabinieri delle Stazione di Sant’Antioco e Calasetta, in collaborazione con personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carbonia e due unità cinofile della Seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, sono intervenuti con i cani Grey e Abba, e arrestato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C.F., di 49 anni, operaio di Carbonia ma residente a Sant’Antioco e la convivente D.D, di 39 anni, commessa di Cagliari.

I due, poco prima, sono stati fermati nel centro abitato di Sant’Antioco a bordo della loro autovettura. Subito dopo l’attenzione dei militari si è acutizzata per il loro atteggiamento ed ha quindi insospettito il personale dell’Arma ha poi approfondito gli accertamenti.

Infatti, il seguente controllo ha consentito ai carabinieri di trovare nascosta nel vano motore, una scatola in latta contenente alcune tavolette pressate di Marijuana confezionate sottovuoto, la somma contante di quasi 1.200 euro ed anche un foglietto manoscritto contenente vari nomi con cifre, ritenuto essere la rendicontazione proprio dell’attività di spaccio.

Quindi i militari dopo questo rinvenimento hanno proseguito con la perquisizione dell’abitazione, della coppia dove con l’ausilio dei cani Grey e Abba della Gdf, hanno scoperto sotterrati nel giardino due pozzetti contenenti ciascuno un bidone all’interno dei quali sono state trovate numerose tavolette analoghe a quelle rinvenute poco prima dentro il motore dell’automobile.

L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente quaranta tavolette per complessivi 4,780 chilogrammi di Marijuana pressata.

Quindi l’uomo e la donna sono stati dichiarati in arresto e successivamente accompagnati presso la casa circondariale “E. Scalas” di Uta in attesa dell’interrogatorio di convalida.