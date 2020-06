Roma, 4 Giu 2020 – Durante un’intervista, Pier Luigi Bersani, ci va giù duro contro le destre in genere e quelle nazionali. Infatti, il leader politico ed ex segretario del Pd, ha affermato che “Il messaggio che il centrodestra sta dando da fuori e da dentro il parlamento è una coltellata al Paese. E questa gente qua, lo lasci dire a uno di Piacenza (città in cui ci sono stati molti morti da Covid) viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri». Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd e oggi ai vertici di Articolo uno facendo parte della maggioranza, intervistato a Carta Bianca su Rai 3 usa parole durissime per commentare la gestione della pandemia.

L’attacco dell’ex capo del Partito democratico manda su tutte le furie la leader di Fratelli d’Italia: «L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti. Ma l’arrogante signora che vuole resuscitare la destra più estrema che detiene sempre gli anticorpi alla democrazia, si scandalizza ma allo stesso tempo plaude per l’operato di Orban, Trump, ancora peggio Bolsonaro, del Brasile, che anche oggi ne ha scodellato una delle sue affermando che tanto tutti dobbiamo morire e quindi non si dispiace per le vittime del Covid_19, poi il leader inglese, che possono tranquillamente essere accusati di strage volute e continuate, visto il totale dei morti che si sono verificati in queste paesi senza però dimenticare lo stimato, da Meloni e Salvini, Putin, dove la pandemia sta mietendo vittime quasi come in America. Quindi la Meloni si guadi bene dal contestare chi ha espresso solo il suo pensiero in perfetta democrazia, che poi sarebbe anche la pure verità visto come hanno reagito i leader di destre e estrema destra alla Pandemia.

Quindi il ragionamento di Bersani, prima di colpire gli avversari a destra, era partito dalla manifestazione dei gilet arancioni in piazza Duomo a Milano, in chiave negazionista rispetto alla pandemia: «Ci sono stati migliaia di morti e quel cretino che dice che il virus è un’invenzione facesse un giro in un posto in cui ci sono stati 950 morti, morti malamente, di cui due anche oggi. In questa giornata in Italia ci sono stati centinaia di nuovi contagiati e decine di morti…».