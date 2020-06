Due giugno 2020 – 74mo anniversario della fondazione della repubblica italiana.

Cagliari, 2 Giu 2020 – Questa mattina presso la Sala Consiliare di Palazzo Regio si è tenuta una cerimonia organizzata dalla Prefettura per celebrare il 74mo Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

All’evento hanno partecipato Autorità civili, militari e religiose della provincia.

Il Prefetto Bruno Corda – si legge in un comunicato diffuso stamane – ha dato inizio alla cerimonia rivolgendo un indirizzo di saluto alle Autorità presenti e dando lettura del messaggio che, come di consueto, il Presidente della Repubblica invia ai Prefetti in occasione della ricorrenza in oggetto.

A seguire, sono intervenuti il Sindaco del Comune di Cagliari Paolo Truzzu e la Vice Presidente della Regione Sardegna Alessandra Zedda.

La cerimonia – prosegue la nota – è proseguita con una breve prolusione storica del Professor Aldo Accardo, Presidente del Comitato Sardo Celebrazione “Grandi Eventi”, dal titolo “Le tante Italia della Repubblica”.

Nell’occasione, sono state consegnate le onorificenze conferite dal Capo dello Stato ai benemeriti residenti in provincia.

In particolare, la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” è stata conferita: al Funzionario del Ministero dell’Interno in quiescenza sig. Giorgio Loi, al Sovraintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza Claudio Bachis, al Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza Roberto Bellisai, all’Editore Dott. Salvatore Fozzi e al Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Gianni Franzò.

L’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” è stata conferita al Direttore Regionale Sardegna Vigili del Fuoco Ing. Antonio Angelo Porcu.

L’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” è stata conferita al Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in congedo Vittorio De Martis, e al Comandante della Legione Carabinieri Sardegna Generale di Divisione Giovanni Truglio.

Infine, – conclude il comunicato della prefettura cagliaritana – è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” all’Avvocato Distrettuale dello Stato a riposo Francesco Caput.

Nell’occasione è stato dedicato un momento di raccoglimento alla memoria delle vittime del Covid. Red