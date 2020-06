Cagliari, Gli Stati Uniti hanno registrato 743 nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio tenuto dalla Johns Hopkins University, portando il bilancio totale delle vittime della pandemia nel Paese a 105.099.

Gli Stati Uniti hanno confermato ufficialmente 1.809.109 casi di Covid-19, secondo l’università con sede a Baltimora, che conferma gli Usa il Paese più colpito al mondo.

Il Brasile è arrivato a quasi 30 mila morti per il coronavirus: con i 623 delle ultime 24 ore il totale delle vittime è di 29.937, ha reso noto il ministero della Salute. Il numero delle persone decedute è quasi quintuplicato in un mese: il primo maggio erano 6.329. I nuovi contagi sono 12.247, per un totale di 526.447 dall’inizio della pandemia.