Controlli antidroga della Polizia di Stato nel cagliaritano: rinvenuti oltre 100 grammi di Cocaina.

Selargius (Ca), 1 Giu 2020 – Continuano senza sosta i servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che proseguono incessanti in tutta l’aera dell’hinterland metropolitano.

In questo ambito, sabato scorso, durante un mirato servizio antidroga operato dagli agenti del gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, è stata effettuata una perquisizione all’interno di uno stabile di Selargius in via Cavalcanti.

Gli investigatori della Mobile, durante la perquisizione, hanno trovato, nel vano scale del piano seminterrato, una calza contente un involucro di Cocaina per un peso lordo di 110,31, grammi, due bilancini di precisione e vari ritagli in plastica ricavati da una busta in cellophane, normalmente utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Al momento non è emerso alcun elemento che potesse collegare quanto rinvenuto ad alcuni dei condomini che abitano nello stabile oggetto di perquisizione.

Le indagini del personale della Polizia di Stato proseguono per i riscontri sui legami tra il materiale sequestrato ed i soggetti coinvolti in attività di spaccio.