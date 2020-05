Coronavirus, oltre sei milioni di casi nel mondo: aumentano i contagi in America Latina

Roma, 31 Maggio 2020 – Superati i sei milioni di casi positivi al Covid-19 nel mondo. Secondo il bilancio aggiornato della pandemia di Coronavirus della Johns Hopkins University il numero di casi confermati si attesta a 6.063.588 mentre il numero dei morti è salito a 369.244.

Negli Usa si registrano 1.770.384 casi (103.781 morti), in Brasile 498.440 casi (28.834 morti) e in Russia 396.575 casi (4.555 morti). Nel Regno Unito, dove si registrano 274.219 casi confermati, il bilancio dei morti si attesta a 38.458.

Con un aumento record di 52.000 contagiati in sole 24 ore, si chiude una settimana che ha confermato un’accelerazione della pandemia in America Latina, con 975.406 casi confermati e 50.110 morti. È quanto emerge da una statistica elaborata dall’agenzia Ansa sulla base di dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.

Allarmante è ancora la situazione del Brasile, che da solo ha registrato oltre il 60% dei contagi del giorno (33.000) portando il totale generale a quasi mezzo milione (498.440), con 28.834 morti (+1.000) diventando il quarto paese al mondo per numero di decessi legati al coronavirus. Seguono il Perù (155.671 e 4.371) e il Cile (94.858 e 997).

Fra le nazioni con più di 5.000 casi si segnala il Messico quarto per contagi (84.627) ma secondo per vittime fatali(9.415), davanti a Ecuador (38.571 e 3.334) che non ha fornito dati ieri, Colombia (28.236 e 890), Repubblica Dominicana (16.908 e 498), Argentina (15.419 e 524), Panama (12.531 e 326) e Bolivia (8.731 e 300).

Le Galapagos, isole ecuadoriane patrimonio naturale dell’umanità, riapriranno le loro porte ai turisti dal primo luglio. Lo ha annunciato sabato il vicepresidente ecuadoriano Otto Sonnenholzner. “Possiamo già iniziare a pensare al futuro, alla riapertura, con le Galapagos che diventeranno presto la prima destinazione turistica sicura in termini di salute”, ha dichiarato il vicepresidente in un video su Twitter. Le Galapagos accoglieranno nuovamente i turisti “dal primo luglio” con ulteriori controlli, ha aggiunto. Situate nel Pacifico a circa mille chilometri dalla costa e con circa 30 mila abitanti, la Galapagos è la provincia con il minor numero di casi di coronavirus in Ecuador, con 76 contagi registrati ufficialmente. L’attività turistica rappresenta il 75% delle entrate delle isole, la cui fauna e flora sono uniche al mondo.

Il numero di decessi per coronavirus in Pakistan nelle ultime 24 ore è salito di 88 a quota 1.483 mentre i casi positivi sono aumentati di 3.039 arrivando a un totale di 69.496. Sono gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Salute, che mostrano un record di morti e nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore, 1.140 pazienti sono guariti, portando il totale a 25.271 (il 36% dei pazienti). Almeno 522 pazienti sono in condizioni critiche, 26 in più rispetto al giorno precedente. Il paese ha registrato il primo caso di Covid-19 il 26 febbraio. Sulla scia della recente ondata di casi, il Pakistan ha sancito l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici affollati, nelle moschee, nei bazar, nei centri commerciali e sui trasporti pubblici.

La Nuova Zelanda non ha fatto registrare alcun nuovo caso di coronavirus per il nono giorno consecutivo: il bilancio dell’epidemia è quindi fermo a 1504 casi diagnosticati, con 1.154 confermati e 350 “probabili”. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, solo un paziente viene considerato come caso attivo, e si trova in isolamento domestico.