Misterioso ferimento ad un piede di un 51enne di Gavoi: sarebbe un congiunto l’autore del ferimento e poi arrestato per arresto per porto e possesso di arma clandestina e lesioni personali aggravate.

Nuoro, 29 Maggio 2020 – Proseguono le indagini degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Nuoro per cercare di capire i motivi e il responsabile che ieri pomeriggio a Gavoi ha ferito a un piede con un colpo di arma da fuoco. Il ferito, quando è stato ascoltato dagli agenti della Squadra mobile e della Squadra Volanti, l’uomo di 51 anni, ha fornito notizie poco chiare ma, nonostante lo strano racconto, le indagini sono stati avviate immediatamente. E in breve tempo i bravi investigatori della Mobile nuorese ha individuato il presunto responsabile.

Il colpevole, che sarebbe un parente della stessa età della vittima, è stato rintracciato a Gavoi, quando i poliziotti lo hanno fermato e poi trovato in possesso di due pistole, una con matricola abrasa, usate verosimilmente per commettere il reato.

Poco dopo il fermo, l’uomo di sua spontanea volontà ha dichiarato che, in effetti, aveva incontrato il suo parente per chiarire alcune divergenze ma, purtroppo, ne è nato un litigio sfociato poi in colluttazione nel corso della quale, in via del tutto accidentale, sarebbe partito un colpo da una delle due armi, che ha raggiunto il congiunto a un piede. Quindi con la propria auto, ha portato il ferito al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro dove lo ha lasciato vicino all’ingresso.

In seguito il 51enne è stato portato in Questura dove, dopo le formalità di legge è stato dichiarato in arresto per porto e possesso di arma clandestina e lesioni personali aggravate.

La vittima è già stata dimessa con una prognosi di trenta giorni.