Comune di Cagliari concede in uso temporaneo di spazi scolastici e locali diversi da palestre.

Cagliari, 29 Maggio 2020 – Oltre alla Scuola primaria San Michele – via Redipuglia, alla Scuola primaria Sant’Alenixedda – piazza Giovanni XXIII, alla Scuola primaria via Stoccolma, alla Scuola primaria Sergio Atzeni – via Dessì Deliperi, alla Scuola secondaria Ciusa – via Meilogu, alla Scuola primaria via Flavio Gioia, alla Scuola secondaria via Del Sole, alla Scuola primaria via Del Sole e alla Scuola Primaria via Garavetti, nell’avviso pubblicato dal Comune per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione in uso temporaneo di spazi scolastici per attività di campus / baby parking nel periodo estivo e per l’utilizzo degli altri locali scolastici diversi dalle palestre, in orario extracurricolare e per una durata massima corrispondente a quella dell’anno scolastico 2020-2021, sono ricompresi anche i seguenti istituti:

scuola primaria via Santa Maria Chiara – Pirri;

scuola dell’Infanzia via Dei Genieri – Pirri;

scuola dell’Infanzia via Corona – Pirri;

scuola dell’Infanzia San Giuseppe – via Toti Pirri;

scuola dell’Infanzia via Castiglione;

scuola dell’Infanzia piazza Pitagora;

scuola dell’Infanzia via Bandello;

L’integrazione della tabella contenente l’elenco delle scuole con l’indicazione degli spazi disponibili per campus estivi, inserita nell’avviso per manifestazione d’interesse, approvato con determinazione n. 24707/2020, da concedere in uso temporaneo ad associazioni / istituzioni, operatori e gestori centri estivi interessati, è stata disposta con determinazione n. 3167/2020 a firma del dirigente del Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport (link più sotto). Com