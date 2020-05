Bonarina Cadelano è la nuova centenaria di Cagliari

Cagliari, 29 Maggio 2020 – “Dalle scale scendo come voglio” è il suo cavallo di battaglia che, a dispetto dei cento anni appena compiuti, Bonarina Cadelano ama ripetere alla sua grandissima famiglia fatta di nove figli, diciassette nipoti e tredici pronipoti.

Grande festa in via Trincea delle Frasche dove oggi, venerdì 29 maggio, il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, è andato a far visita alla nuova centenaria della città di Cagliari per portarle gli auguri di tutta l’amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Truzzu.

Ride, scherza e non si allontana mai dai fornelli la signora Cadelano, vedova La Fauci, che da giovane in via Sant’Avendrace, si occupava di intrecciare il giunco per le nasse dei pescatori.

Nata il 29 maggio 1920, la centenaria cagliaritana si è goduta la festa, apprezzando la visita del rappresentante dell’amministrazione comunale che le ha portato in dono una pergamena ricordo e una medaglia con lo stemma del Comune di Cagliari.