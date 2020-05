Università di Cagliari – IntendiMe, tre milioni di euro per la startup del CLab di UniCa

Cagliari, 28 Maggio 2020 – Un altro gol di successo con valenza internazionale. IntendiMe – start up, nata nella seconda edizione del ContaminationLab dell’Università di Cagliari – ha chiuso un round A di investimento da due milioni e mezzo di euro con VV3TT (Vertis venture 3 technology transfer), fondo gestito da Vertis Sgr e Venture Factory. Sorta con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone sorde e con deficit uditivo, IntendiMe ha brevettato KitMe, un sistema in grado di rilevare qualsiasi suono e vibrazione e riceverne l’avviso in tempo reale, direttamente al proprio polso. Il finanziamento consentirà di gestire il Go To Market di KitMe, incrementare le attività di R&D e potenziare l’organico aziendale. “Il successo di IntendiMe ci rende estremamente orgogliosi ed è da stimolo e ispirazione per i ragazzi che, come Alessandra, Giorgia e Antonio, hanno il sogno di diventare imprenditori. Noi crediamo nella capacità dei nostri studenti di utilizzare sapere e conoscenza per creare imprese competitive. C’è un grande bisogno di esempi positivi soprattutto in momenti difficili come questi” le parole di Maria Chiara Di Guardo, prorettore Innovazione e territorio, Università di Cagliari, e responsabile scientifico CLab di UniCa.

VV3TT – si legge nella nota dell’Università – è il primo fondo italiano di investimento interamente destinato a promuovere il trasferimento tecnologico di progetti derivanti dalla ricerca pubblica, finanziato da Cassa depositi e prestiti e Fondo europeo di investimento con la piattaforma ITAtech. Dopo un primo finanziamento del Proof of Concept avvenuto nel febbraio 2019 (75mila euro), un aumento di capitale (500mila euro) nel luglio dello stesso anno e l’ingresso in società dell’incubatore certificato The Net Value di Mario Mariani, lo scorso marzo 2020 IntendiMe ha chiuso un nuovo round di finanziamento (2.300mila euro) con VV3TT. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dall’avvocato Massimo Simbula.

Fondata da Alessandra Farris, Giorgia Ambu, Antonio Pinese con il supporto di Leonardo Buffetti, ingegnere elettronico sordo fin dalla nascita, IntendiMe ha sviluppato e brevettato KitMe. La tecnologia è composta da una serie di sensori da applicare alle fonti sonore, da uno smartwatch che riceve le segnalazioni e da una app per la gestione dei dispositivi. "Siamo molto felici di questo traguardo che arriva dopo anni di intenso lavoro, ricerca e prototipazione. Quando si parla di sordità – – ha commentato Alessandra Farris – come di qualunque altro deficit sensoriale, il terreno è sempre molto delicato: occorre calarsi completamente nei panni di chi dovrà utilizzare le tecnologie che tutti noi offriamo per far sì che rispondano quanto più possibile alle loro esigenze reali. L'investimento ci aiuta a dare un'accelerata, supportandoci nella fase di go to market di KitMe, prevista entro la fine dell'anno". La start up – conclude il comunicato – è nata nel 2015 dall'incontro tra Alessandra, figlia di genitori sordi, e Giorgia e Antonio, ai quali si è unito Leonardo Buffetti. Il trio ha un motto: "Far suonare un mondo così silenzioso". In organico aziendale i manager Filippo Lorenzi, Flavio Venturi e Francesco Quartuccio. IntendiMe si muove "nel pieno rispetto dei valori fondanti dell'azienda in materia di inclusione lavorativa e sociale, uguaglianza e accessibilità".