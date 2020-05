Un 41enne cagliaritano arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Monserrato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Monserrato (Ca), 28 Maggio 2020 – Ieri, gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno arrestato Andrea Rossi, di 41 anni, cagliaritano, residente a Monserrato, pregiudicato.

Già da tempo gli investigatori della Polizia monitoravano l’abitazione dell’uomo, ritendendo che avesse avviato una fiorente attività illegale di coltivazione di Marijuana. E, pertanto i poliziotti ieri mattina hanno deciso d’effettuare un’accurata perquisizione che ha poi consentito il rinvenimento ed il sequestro di 5 buste contenenti foglie di marijuana per un peso lordo complessivo di 4721,34 grammi, contenute all’interno di un frigo per garantire una adeguata conservazione.

Inoltre è stato trovato un barattolo contenente altra droga dello stesso tipo per un peso di 16,35 gr una busta contenente ancora Marijuana per un peso di 86,93 gr, un bilancino di precisione, altra droga sempre dello stesso di prima per un peso di 43,50 grammi, 770,00 euro, 1 block notes contenente appunti con nomi e cifre relative all’attività di spaccio.

In seguito, all’interno di altra cameretta sono stati trovate e sequestrate 2 buste contenenti Marijuana per un peso rispettivamente di 118,99 e 107,30 grammi, 1 macchina per sottovuoto. Invece all’interno di una seconda camera adibita a serra indoor per la coltivazione della Marijuana sono stati rinvenuti 2 condizionatori d’aria, 1 quadro elettrico, un rinfrescatore ad acqua, 6 ventilatori, 8 trasformatori elettrici per lampade, 8 pannelli riflettenti con porta lampada, 8 lampade da 600Watt e 2 ventilatori.

Nel vano in cui veniva rinvenuto e sequestrato l’ultimo materiale, erano presenti circa 50 vasi dell’altezza di circa 30 cm, con ancora all’interno i fusti di piante di Marijuana privi del fogliame e delle infiorescenze. I fusti si presentavano ancora verdi, con delle piccole foglie di stupefacente attaccate, segno inconfutabile che il prodotto della coltivazione era stato reciso da brevissimo tempo e certamente compatibile con quello rinvenuto all’interno dei vari vani dell’appartamento del Rossi.

Nel corte della casa campidanese dove vive la famiglia del pregiudicato, erano parcheggiate una Smart ed una Fiat 600, entrambe con targhe corrispondenti ad altre autovetture. Entrambe le auto sono risultate provento di furto.

Essendo la Fiat 600 nella disponibilità della compagna di Andrea Rossi, la donna è stata denunciata per i reati di riciclaggio. Inoltre si è riscontrato un allaccio abusivo alla corrente elettrica.

A questo punto gli agenti della Squadra Mobile hanno dichiarato in arresto il 41enne e ultimate le formalità negli uffici della Questura è stato associato al carcere di Uta.