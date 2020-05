Rally Terra Sarda si terrà nel 2021: la Porto Cervo Racing è costretta a rinviare di un anno la nona edizione della gara.

Porto Cervo (SS), 28 Maggio 2020 – Il Rally Terra Sarda organizzato dalla Porto Cervo Racing dà appuntamento al 2021. “Tenuto conto della situazione critica causata dal Coronavirus”, ha detto per conto del Direttivo e di tutti gli Associati Mauro Atzei, presidente della scuderia smeraldina, “non ci sono le condizioni per confermare la nona edizione della gara che avrebbe dovuto svolgersi dal 2 al 4 ottobre prossimi. Con estrema amarezza, siamo costretti a rinviare al 2021 l’attesa e apprezzata competizione che ogni anno attira sempre numerosi equipaggi da tutta Italia”.

Nei giorni scorsi, attraverso i canali social della Porto Cervo Racing, la Scuderia ha condiviso un video del presidente Atzei per coinvolgere i soci e gli appassionati su quello che riguarda il Rally Terra Sarda e l’attività del Team. Purtroppo, come per altri organizzatori, sono emerse notevoli difficoltà e incertezze non affrontabili in così poco tempo a disposizione.

“È una situazione molto complicata”, ha concluso Atzei, “abbiamo analizzato tutti gli aspetti e le alternative, e quella più giusta riteniamo sia rinviare il Rally Terra Sarda al 2021 affinché sia una grande festa per tutti, come è sempre stata in tutte le edizioni e negli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing”. Com