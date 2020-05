I carabinieri della compagnia di Isili arrestano un allevatore per detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni, alterazione di arma da sparo e ricettazione.

Isili (Su), 28 Maggio 2020 – Nell’ambito delle attività svolte dai reparti della Compagnia Carabinieri di Isili e finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di armi nell’ambiente agropastorale, i militari della Stazione di Isili hanno arrestato un allevatore 55enne del Sarcidano, ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni, alterazione di arma da sparo e ricettazione.

Ben occultato all’interno di un anfratto ricavato in un muro del suo ovile, il personale dell’Arma ha rinvenuto un sacco in tessuto bianco una doppietta di costruzione artigianale privo dei segni identificativi, con canna e calciolo alterati, e diverse munizioni sistemate in uno spezzone di camera d’aria utilizzato come cartuccera.

L’arma, pienamente efficiente e in discreto stato di conservazione e le munizioni, sono state sequestrate in attesa degli accertamenti investigativi volti a definirne la provenienza e l’eventuale precedente utilizzo.

In un territorio in cui i più efferati delitti commessi con armi da sparo sono spesso riconducibili alle dinamiche socio delinquenziali della realtà agropastorale, il risultato ottenuto dai Carabinieri di Isili è di notevole importanza per l’attività di prevenzione. Infatti, tenuto conto della potenzialità offensiva, aumentata dall’alterazione della canna e del calciolo che ne agevolavano il trasporto e l’occultamento, non si esclude che l’arma potesse essere destinata alla commissione di gravi reati.

L’arresto è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale di Cagliari.