Collaborazione Assl di Olbia e Forestas per la pulizia delle aree verdi dell’ospedale

Olbia, 28 Maggio 2020 – Pulizie a costo zero nell’area verde dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: dalla collaborazione tra Assl Olbia e Forestas, prosegue l’iniziativa che ormai da anni consente all’Assl di ottemperare alle disposizioni in merito alla lotta contro il rischio incendi.

Nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali – si legge nel comunicato diffuso oggi – che disciplinano gli obblighi in materia di roghi estivi, la direzione della Assl, guidata dal direttore Paolo Tauro, ha rinnovato anche quest’anno un accordo con i vertici di Forestas, per la pulizia delle aree verdi che si estendono intorno al Giovanni Paolo II di Olbia: si tratta di un importante intervento di pulizia di sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura, allo scopo di evitare incendi nelle aree adiacenti alla struttura sanitaria.

Le operazioni di pulizia – conclude la nota – sono state avviate in questi giorni e proseguiranno per tutta la prossima settimana. Com