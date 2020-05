La compagnia EasyJet dal 16 giugno riprende i voli da Milano Malpensa a Cagliari

Cagliari, 26 Maggio 2020 – Questa mattina la Sogaer, società di gestione del principale scalo aereo sardo, ha annunciato con un comunicato, che a partire dal 16 giugno la compagnia EasyJet riprenderà il collegamento tra l’Aeroporto di Cagliari e Milano Malpensa.

Il volo in una fase iniziale di operatività è previsto con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato che andranno ad incrementarsi a partire dal 1° luglio prossimo. Renato Branca amministratore delegato Sogaer ha dichiarato: “che la rotta Milano Malpensa – Cagliari è fondamentale sia per il traffico turistico verso l’isola sia per quello business tra Lombardia e Sardegna. Il collegamento riconferma la storica collaborazione tra la Compagnia inglese e Sogaer, iniziata 15 anni fa quando il Vettore credette nelle potenzialità della destinazione Cagliari e di tutto il Sud Sardegna e decise di investirvi”.

“Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a volare in Italia, anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti. Il trasporto aereo è un servizio fondamentale e svolgerà un ruolo cruciale nella ripresa dell’economia del Paese, consentendo la mobilità di persone e aziende – commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di Easyjet Italia – Easyjet continuerà a lavorare in sinergia con gli aeroporti e con le autorità competenti per garantire alle persone di potersi spostare in sicurezza e riprendere a pianificare i propri viaggi di piacere e di lavoro”. Com