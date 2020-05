Siniscola (Nu), 26 Maggi0 2020 – Dopo l’esecuzione di nove ordini di custodia cautelare, ai domiciliari, oggi i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, con la collaborazione dei colleghi dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, delle squadriglie e dei militari Decimo Nucleo Elicotteri di Olbia, a seguito della vasta operazione portata brillantemente a termine ieri con anche il sequestro di un considerevole quantitativo di droghe, che ha consentito di portare alla luce un fruttuoso traffico di sostanza stupefacente e identificarne i maggiori registi, hanno effettuato le perquisizioni domiciliari nei confronti dei 9 indagati coinvolti.

I controlli, eseguiti in diversi comuni della Provincia, hanno consentito di sequestrare un altro quantitativo di Marijuana e Cocaina, già pronto per essere immesso nel mercato, nonché tutto l’occorrente per la preparazione e la vendita.

I militari oltre allo alla droga, hanno rinvenuto un passamontagna e due armi giocattolo alterate per apparire reali, sintomo dell’indole e della sfrontatezza di alcuni degli indagati disposti a tutto per reperire il denaro necessario ad alimentare l’illecito mercato.