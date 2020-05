Comune di Cagliari apre iscrizioni e riconferme al servizio di mensa scolastica

Cagliari, 26 Maggio 2020 – Pubblicato il bando relativo alle iscrizioni e alle riconferme on line al servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, del Comune di Cagliari per l’anno scolastico 2020-2021.

L’iscrizione può avvenire esclusivamente online, attraverso il “Portale dei genitori” con due tipologie:

1) Nuove iscrizioni, ovvero per utenti che non sono presenti nell’anagrafica del Portale

2) Rinnovi di iscrizione, ovvero per utenti già registrati e quindi presenti sul Portale.

L’avviso e la documentazione possono essere consultate al link sotto indicato.

www.comune.cagliari.it