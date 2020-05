Lamorgese: giovani responsabili o torna epidemia, pericolo non è superato

Roma, 25 Maggio 2020 – “Gli italiani in questo periodo hanno avuto un comportamento responsabile, hanno seguito le prescrizioni ed i controlli sono stati moltissimi. Certo avere reso la libertà di uscire nei giovani può aver indotto a pensare che sia tutto superato, ma così non è. È opportuno lanciare un messaggio ai giovani: se dovesse tornare l’epidemia sarebbe un fallimento per il Paese.

Supereremo questa emergenza solo se operiamo tutti con grande senso di responsabilità”.

Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese a ‘Che tempo che fa’, su Rai 2.

“Tutto – ha poi chiarito la possibilità di una nuova stretta – dipenderà dalla curva epidemiolgica, dobbiamo stare attenti, è un periodo delicato. Io penso che dobbiamo dare modo all’economia di riattivare i propri canali. Mi raccomando soprattutto con i giovani di non avere comportamenti irresponsabili perché avrebbero effetti gravi”.