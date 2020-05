La pandemia Coronavirus nel mondo: America latina, 700.000 contagi e 38.500 morti. Altre 1.127 vittime negli Usa.

Cagliari, 24 Maggio 2020 – È sempre il Brasile, che si trova, per colpa delle politiche criminali del nazi-fascista presidente, è il secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di contagiati, a guidare l’ascesa della pandemia di coronavirus in America latina dove nelle ultime 24 ore i casi confermati di contagio hanno raggiunto quota 702.819 di cui 38.748 sono morti.

È quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall’Ansa sulla base dei dati conosciuti di 34 fra nazioni e territori latinoamericani.

Il gigante sudamericano ha accumulato in un giorno altri 16.508 pazienti con Covid-19 totalizzandone 347.398, e quasi 1.000 nuovi morti, a 22.013. A distanza, per il secondo e terzo posto, si trovano il Perù (115.754 e 3.373) ed il Cile (65.393 e 673).

In Argentina il presidente Alberto Fernández ha annunciato ieri sera a Buenos Aires una nuova proroga dell’isolamento sociale, preventivo ed obbligatorio fino al 7 giugno compreso.

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.127, in lieve calo rispetto a ieri quando se ne erano contati 1.260.

È quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale i contagi totali nel Paese sono 1,62 milioni e 97.048 i decessi totali.