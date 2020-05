Militari della Secondo compagnia della Gdf di Cagliari arrestano due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 23 Maggio 2020 – Questa notte i Baschi Verdi della Seconda Compagnia Cagliari, durante un servizio di controllo del territorio effettuato in collaborazione con le unità cinofile antidroga, hanno arrestato un trentunenne residente a Decimomannu (CA) – già noto alle Forze dell’Ordine, ed una diciassettenne residente a Uta (CA), colti in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie dei Finanzieri, durante un controllo effettuato a bordo di un autobus di linea, hanno notato i due persone, con una borsa, la quale ha attirato in maniera decisa l’attenzione dalle unità cinofile. Subito dopo durante il controllo sono stati rinvenuti 115 grammi di Marijuana contenuta all’interno di un sacchetto di plastica trasparente.

Le successive perquisizioni domiciliari presso le loro abitazioni hanno portato ad individuare, in casa di uno degli arrestati, una piccola serra artigianale: ricavata all’interno di un mobiletto, veniva riscaldata con una stufetta elettrica ed illuminata con due lampade. Al suo interno i Finanzieri hanno trovato 5 piantine di Marijuana.

Il prosieguo della perquisizione ha portato a rinvenire anche un bilancino, delle forbici e materiale per la coltivazione delle piantine.

Entrambi i responsabili sono stati dichiarati in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza, su disposizione della Procura dei minori, è stata affidata alla madre mentre il trentunenne – per il quale nel frattempo è stato disposto l’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri di Decimomannu – verrà processato il prossimo 26 maggio.

Negli ultimi giorni, i controlli delle Fiamme Gialle cagliaritane avevano altresì portato, durante diverse attività effettuate nel capoluogo, al sequestro di 0,85 grammi di Cocaina, 0,8 grammi di marijuana e 0,95 grammi di Hashish, alla denuncia di una persona ed alla segnalazione all’Autorità Prefettizia di 4 assuntori.

Numeri che si inseriscono nel consuntivo annuale dell’attività della Guardia di Finanza di Cagliari nello specifico comparto che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse e articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno: complessivamente sono state segnalati alla Prefettura 83 soggetti (di cui 4 minori), denunciate alla Autorità Giudiziaria 16 persone, arrestati 10 spacciatori (di cui 1 minorenne) e sequestrati 102,89 gr di cocaina, 1,24 kg di marijuana, 2,39 kg di hashish, 6,10 grammi di eroina e 6 spinelli.