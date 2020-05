Droga, bastoni e un martello: arrestato pregiudicato cagliaritano dagli agenti della Volenti e della Squadra Mobile 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 23 Maggio 2020 – Ieri pomeriggio l’attenzione degli agenti della squadra Volante è stata attirata da un’autovettura con un individuo a bordo che, in via Abruzzi, alla vista della pattuglia, ha invertito il senso di marcia, cercando di eludere un possibile controllo di polizia. Nel contempo sono intervenuti anche i Falchi della Squadra Mobile, che in quel momento operavano anch’essi in quella zona. Subito dopo la vettura è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti. Il conducente, El Dib Ahmad, 27enne, cagliaritano con numerosi precedenti in fatto di spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di armi.

Ad un primo controllo, hanno scoperto che il giovane portava con sé, all’interno della macchina, di due bastoni di legno e un martello, mentre nel marsupio aveva nascosto della Marjuana e circa 230 euro in banconote di piccolo taglio. Da un controllo più attento è stata rinvenuta altra droga nascosta nella tasca dei pantaloni per un peso totale di circa 40 grammi.

Gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti altri 10 grammi di Marjuana, e altri 750 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

Tra il materiale sequestrato, anche un i-pad Apple di cui El Dib Ahmad non sapeva fornire una giustificazione circa il suo possesso.

Quindi è stato accompagnato negli uffici della Questura dove dopo le formalità di legge è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre è stato anche segnalato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, ricettazione e guida senza patente, perché precedentemente revocata.

Questa mattina è prevista l’udienza direttissima.