Noto pluripregiudicato 46enne di Cagliari evade dagli arresti domiciliari: arrestato dalla Polizia di Stato

Cagliari, 21 Maggio 2020 – Continuano, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

In tale contesto ieri sera, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, mentre transitava nella Via Seruci, ha notato e riconosciuto Sandro Zucca, 46 anni, cagliaritano, noto pluripregiudicato, mentre usciva da un comprensorio condominiale. Ma come si è accorto della presenza dei polizotti ha cercato di eludere il controllo, ma questi sono riusciti a fermarlo mentre, come se nulla fosse accaduto, l’uomo si dirigeva verso l’interno del palazzo.

Quindi gli agenti, dopo aver compiuto i relativi accertamenti, che oltretutto hanno evidenziato i numerosi precedenti penali dell’uomo, hanno constatato che Zucca era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e per questo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura in stato di arresto per evasione.

Questa mattina si terrà l’udienza direttissima.