La rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, Prefetto dott.ssa Amalia Di Ruocco, ha fatto visita alle Fiamme Gialle nella Caserma “E. Satta”.

Cagliari, 21 Maggio 2020 – Questa mattina, in occasione del suo recente insediamento, il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, Prefetto dott.ssa Amalia Di Ruocco, ha fatto visita alle Fiamme Gialle nella Caserma “E. Satta”.

L’Autorità è stata accolta dal Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Gioacchino Angeloni, insieme al Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Col. Alessandro Bucci, il Capo di Stato Maggiore, Col. Giancarlo Sulsenti, il Comandante del Reparto T.L.A. Sardegna, Col. Luciano Pecoraro ed il Capo Ufficio Sanitario, Cap. med. Alessandra Formiconi.

Il Generale Angeloni ha illustrato al Prefetto Di Ruocco la presenza della Guardia di Finanza nelle principali sedi ed accessi all’Isola, approfondendo le proiezioni operative dei Reparti territoriali, con specifico riferimento all’ambito della sicurezza economico-finanziaria che costituisce la primaria missione del Corpo. Successivamente il Prefetto Di Ruocco si è intrattenuta con lo Staff del Comando Regionale Sardegna e nell’occasione ha visitato l’area museale in cui sono custoditi preziosi cimeli che raccontano le testimonianze e memorie dei Finanzieri di Sardegna di un periodo storico che va dalla prima guerra mondiale ad oggi.

La Dott.ssa Di Ruocco ha espresso parole di apprezzamento per le attività di servizio che la Guardia di Finanza svolge ai fini della tutela della legalità, nonché gratitudine e sostegno per la quotidiana azione in questo emergenziale frangente. Com