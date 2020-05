Coronavirus, il Comune di Porto Torres fornisce alcuni chiarimenti su aperture di alcune tipologie di attività.

Porto Torres, 20 Maggio 2020 – Il Comune di Porto Torres, dopo una verifica da parte degli uffici comunali, fornisce un chiarimento sulle aperture di alcune tipologie di attività.

In relazione alle numerose richieste di informazioni arrivate per l’apertura dei locali che effettuano mescita o attività di ristorazione, l’amministrazione comunale chiarisce che, in base all’attuale normativa è consentita l’apertura delle attività in possesso di una licenza per la somministrazione di cibo e bevande.

Le aperture sono sempre condizionate al rigoroso rispetto delle linee guida con particolare riferimento al divieto di assembramenti, al distanziamento interpersonale e dei tavoli e all’uso delle mascherine e dei protocolli Covid-19 di igiene, disinfezione, sanificazione e adeguata aerazione dei locali. Com