Sport e Benessere – L’ Importanza del riposo. Quanto ti prendi cura di questo aspetto della tua vita? Rubrica a cura del dottor Andrea Melis

Cagliari, 19 Maggio 2020 – Vi riporto l’esaustiva definizione della Treccani per inquadrare, in tutte le sue sfumature, il significato di un aspetto così tanto importante per il benessere psico fisico ma prima inserisco la versione sintetica in modo tale da far sì che voi possiate avere la scelta di leggere quella che più vi aggrada.



Mi piace molto la frase: “Ha lo scopo di dare sollievo e ristoro al corpo e alla mente”.

Andiamo a leggere la definizione più articolata.

http://www.treccani.it/vocabolario/riposo/

Cosa possiamo fare per dare ristoro al corpo e alla mente?

Tanto per cominciare partire dal presupposto che è un aspetto fondamentale della nostra vita di cui tobbiamo tenere cura.

Come?

Innanzitutto dando alle nostre giornate un’organizzazione migliore, mettendoci in testa di aggiornare quelle abitudini che ci permettono di avere nel tempo e sottolineo nel tempo, uno stile di vita migliore.

Ciò a cui dobbiamo prestare non è tanto la modifica del nostro stile di vita, quanto piuttosto il comprendere come modificarlo.

Ci vuole tempo, ci vuole determinazione e ci vuole pervicacia.

Parlando di riposo, uno degli aspetti più importanti da monitorare sempre, per il nostro benessere psicofisico, è la qualità del sonno.

Tanto per la nostra forma fisica quanto quella mentale, a lungo andare, la cura e la consapevolezza di questo punto tanto trascurato fanno la differenza realmente assieme all’allenamento e all’alimentazione nella nostra vita.

Vi lascio con un video Evidence Based ( Basato cioè su evidenze Scientifiche) molto utile a mio avviso del Dottore di Ricerca in Scienze Motorie Gianmario Migliaccio sull’ Importanza del recupero.

Buona visione.