Continuità territoriale, dichiarazione del Presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco: “Una ripartenza che possa tradursi in voli a basso costo per lo scalo di Cagliari.

Cagliari, 16 Magg 2020 – In un comunicato il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco dichiara: “Non vorremmo che questa operazione si possa parafrasare in una perdita di quote di passeggeri in transito nell’aeroporto di Cagliari – Elmas. Sarebbe un ulteriore danno in una stagione già fortemente compromessa dalla pandemia”.

Questo all’allarme è stato lanciato dal presidente Tocco, che osserva con attenzione l’assegnazione delle rotte ad Alitalia per cinque anni contenuta nel decreto varato dal Governo per superare le criticità del coronavirus: “È necessario che la riapertura possa tradursi anche nella possibilità della garanzia della continuità territoriale e della mobilità sui cieli della Sardegna, con una salvaguardia del ruolo strategico per lo scalo dedicato a Mario Mameli. La capitale isolana rappresenta un pilastro per i vacanzieri, con la necessità di nuove rotte anche per gli scali minori della Penisola”.

Una decisione che da una parte mira ad assicurare i collegamenti per la nostra Isola, dall’altra rischia di portare ad un monopolio dei collegamenti: “Il pericolo? – conclude Tocco – Non ci sono dubbi che sia il nodo delle tariffe e il rischio di un esodo dei turisti determinato dall’aumento dei costi. Vogliamo che si assicurino collegamenti diretti per il Sud Sardegna, a costi accessibili per tutti”. Com